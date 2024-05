Fluminense ficará dez dias sem entrar em campo no início de junho

O Fluminense foi uma das equipes que menos sofreu com a paralisação forçada do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Isso porque o Tricolor seguiu disputando jogos por outros torneios como Libertadores e Copa do Brasil. No entanto, a equipe passará por um período de dez dias sem entrar em campo no início de junho.

Tal período sem compromissos se deve à Data Fifa, quando a Seleção Brasileira terá seus últimos amistosos antes do início da Copa América. Nessas partidas amigáveis, a pentacampeã mundial irá enfrentar o México, no dia 8 de junho. Em seguida, terá duelo com os Estados Unidos, no dia 12.