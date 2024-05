Com João Paulo lesionado, Santos busca por um novo goleiro

Tema voltou à tona internamente no Peixe após lesão do titular João Paulo. Juventude dos outros goleiros é um dos pontos em análise

O Santos volta a ter preocupação com a sua meta. Isso porque o titular da posição, João Paulo, sofreu grave lesão no tornozelo esquerdo e deve ficar pelo menos seis meses inativo. Assim, Gabriel Brazão, de 23 anos, se torna o substituto imediato. A grande questão é que as demais opções são jovens, motivo que gera debate no clube pela busca por um novo arqueiro.

No entanto, a segunda janela de transferência abre somente em julho. Com isso, o debate irá se estender até este período. Além, de causar um ambiente de incerteza na diretoria. A comissão técnica tem total confiança em Gabriel Brazão. Apesar do pouco tempo na equipe, pois trata-se de um reforço do primeiro período de contratações, ele é bastante elogiado.