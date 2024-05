Arthur Elias chama três novas jogadoras para suprir cortes na Seleção Feminina

Debinha, Bruninha e Laís Estevam foram convocadas para amistoso do time feminino do Brasil nas vagas de Bia Zaneratto, Fê Palermo e Priscila

O técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, precisou fazer uma nova convocação para amistosos com a Jamaica. Assim, chamou três jogadoras: a lateral-direita Bruninha do Gotham (EUA), além das atacantes Debinha do Kansas City, e Laís Estevam do Palmeiras. O trio passou a fazer parto do elenco de última hora porque o grupo sofreu alguns cortes. Tratam-se da lateral-direita Fê Palermo, bem como as atacantes Bia Zaneratto e Priscila.

A primeira teve uma contusão ligamentar no pé direito em duelo entre o Alviverde, sua equipe, e o Fluminense. Bia Zaneratto, aliás, sua companheira de time, passa por um processo de recuperação de uma lesão no pé. Enquanto Priscila teve um problema na panturrilha direita durante treino no Internacional.