Após Jogo Solidário, juiz lembra que não foi xingado: ‘Hoje foi light’

Personalidades repercutiram iniciativa do Jogo Solidário, evento beneficente para os gaúchos em meio à calamidade no Sul do Brasil

“É uma emoção muito grande quando a gente entra em campo e ouve as pessoas cantando o nosso hino e toda essa rede de engajamento e solidariedade para que se possa ao menos minimamente amenizar o sofrimento das vítimas. É algo que a gente vai levar pra vida inteira”, disse.

Após o Jogo Solidário, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, personalidades repercutiram a importância da iniciativa.

Ele acrescentou que vive a expectativa de uma reconstrução do estado, assim como as milhares de pessoas que tiveram a vida virada de cabeça para baixo com a tragédia.

“Eu como gaúcho me sinto honrado de poder dar uma parcela mínima de participar de um evento como esse. A gente espera que, com ajudas como essa , o nosso estado volte a sorrir. Que a gente consiga em breve ter a reconstrução e abrigar nosso povo. Dar condições dignas de sobrevivência agora e dignidade no futuro”.

Com bom humor, ele lembrou que neste domingo não houve qualquer hostilidade contra o juiz em campo. Nenhum xingamento!