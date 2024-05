Amaral marca no Jogo Solidário e elogia a si mesmo: ‘Golaço!’

Um dos destaques do Jogo Solidário, realizado neste domingo (26/5) em benefício das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, foi Amaral. O ex-volante é conhecido pelo bom humor e pelo jeito folclórico. Assim, honrou a fama em dose dupla. Afinal, primeiro fez um belo gol de voleio, marcando seu talento no esporte. Depois, comentou com graça sobre seu feito no gramado.

“Foi um golaço”, exaltou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 51 anos, além de celebrar a façanha, Amaral ainda torceu para ter sido “reconhecido” em campo.