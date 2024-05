Tiquinho deve voltar a ser opção no Botafogo para desafio na Colômbia

O técnico Artur Jorge, do Botafogo, poderá contar com Tiquinho Soares para o duelo frente ao Junior Barranquilla, na próxima terça-feira (28), na Colômbia. O jogo será válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Glorioso, aliás, já assegurou classificação para as oitavas de final do torneio continental.

Tiquinho se machucou no duelo contra o Universitário do Peru, no Estádio Nilton Santos, no final de abril. Na ocasião, o triunfo alvinegro foi marcado pela lesão muscular na coxa direita do artilheiro.