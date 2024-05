Time de técnico ex-São Paulo, Al Ain é campeão asiático

O Al Ain, dos Emirados Árabes, é o campeão da Champions asiática de 2023/24. Neste sábado (25/5) venceu os japoneses do Yokohama Marinos por 5 a 1 no jogo de volta da final (na ida o Yokomava venceu por 2 a 1). Com isso, o time árabe garantiu a vaga para o Mundial de Clubes de 2025. O cara do jogo foi o atacante marroquino Soufiani Rahimi. O MVP da competição fez dois gols e sofreu o pênalti que o paraguaio Alejandro Romero converteu. E ainda sofreu falta no fim do primeiro tempo que gerou a expulsão do goleiro William Popp (apesar do nome é japonês). Na reta final, já nos acréscimos, o tongolense Fo-Doh Laba fez mais dois gols para o Al Ain. O tento do time japones foi do brasileiro Yan Matheus, quando o jogo já estava 2 a 0 no placar.

Este foi o segundo título de Champions do Al Ain, já que venceu em 2023. E coroou a campanha da equipe treinada por Hernán Crespo (ex-São Paulo), que eliminou o Al Nassr de CR7 e o Al Hilal de Jorge Jesus nas fases anteriores, o Yokohama Marinos tentava o primeiro caneco (foi vice em 1990).

Marroquino arrasa com a camisa do Al Ain

O primeiro tempo foi todo de Soufiani Rahimi. Aos sete, abriu o placar em lance de oportunismo, aos 28, sofreu pênalti que Romero não desperdiçou. Embora o brasileiro Yam Matheus tenha feito um gol espetacular, aos 40, o fato de William Popp levar o vermelho por fazer falta e evitar o gol de Rahimi, matou o time. Com dez, precisou passar o segundo tempo jogando de forma cautelosa e defensiva. Assim, deu espaços para Rahimi fazer seu segundo gol no jogo, aos 22.