Prejuízos com catástrofe impactam contratações do Grêmio

A situação de calamidade que assolou o Rio Grande do Sul afetou as finanças do Grêmio. Assim, o clube gaúcho deve rever a previsão de contratações na janela de julho. Em vez de gastos com jogadores mais caros, a ideia passa a ser investir em atletas que estejam livres no mercado ou que sejam de baixo custo. Desse modo, estão no radar do Tricolor Gaúcho as possíveis contratações de Jemerson e Rodrigo Caio. O zagueiro baiano, de 31 anos, tem contrato apenas até dezembro de 2024 no Atlético-MG. E já era uma negociação cogitada pela direção do clube. Já o defensor paulista, de 30 anos, está sem clube desde janeiro de 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Grêmio vai concluir contas sobre prejuízo Entretanto, ainda não há uma definição do rumo a seguir. Afinal, o clube precisa concluir as contas para saber com exatidão o prejuízo com a enchente.

“Não temos ainda a dimensão financeira de todo o clube após essa tragédia. A gente espera ter essas definições o mais rápido possível — disse o presidente Alberto Guerra, na sexta-feira. Renato aprova Rodrigo Caio, mas tudo depende das finanças Sobre Rodrigo Caio, o treinador Renato Gaúcho disse em entrevista coletiva que conversou com o zagueiro para saber de sua condição física, particularmente o joelho. E que gostaria de contar com o jogador no plantel. Mas agora a decisão é da presidência do clube. “Eu saio de cena, mas a gente espera que se chegue a um acordo. Vamos analisar bem o nosso prejuízo financeiro para ver até onde o clube pode de chegar”, afirmou.