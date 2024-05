Planejamento do Al-Hilal inclui venda próxima de Michael

Ideia do atual campeão saudita é abrir espaço para contratação de estrangeiro

Oficialmente, a temporada 2023/2024 para o Al-Hilal termina somente na próxima segunda-feira (27). Na data em questão, a equipe joga contra o Al Wehda, às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Saudita, torneio onde já é o campeão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entretanto, nos bastidores, o planejamento do clube árabe para a próxima temporada está em curso e a venda de um dos brasileiros integrantes do elenco está em pauta. Trata-se do atacante Michael, atleta que chegou antes mesmo da suntuosa injeção financeira feita pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).