Pedrinho viaja atrás de novos patrocinadores e avançar por Coutinho

Presidente do Vasco vai a São Paulo atrás de novos investidores, que viabilizem o retorno do meia-atacante para São Januário

O presidente do Vasco, Pedrinho, viajou até São Paulo junto com outros membros da diretoria do clube, para buscar novos patrocinadores. A viagem acontece em meio à batalha judicial com a 777 Partners. Uma liminar no último dia 15 afastou a empresa norte-americana e deu ao clube o controle da SAF. Assim, o mandatário busca novas empresas para estampar sua marca na camisa cruz-maltina. A informação foi dada primeiramente pelo “Uol”.

Atualmente, o Vasco tem a camisa com Betfair como máster e a BMG nas costas, além do Intermac no calção. Contudo, a ida de Pedrinho ao São Paulo também agita os torcedores por conta de uma possível negociação com Philippe Coutinho. O meia-atacante desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (24) para aproveitar sua férias.