Náutico goleia Remo nos Aflitos e encosta no G4 da Série C

Com uma atuação vibrante, o Náutico goleou por 4 a 1 o Remo neste sábado (25), no Estádio dos Aflitos. O jogo na capital pernambucana foi válido pela quinta rodada da Série C do Brasileiro.

Gustavo Maia abriu o placar para o Timbu, Paulo Sérgio (duas vezes) e o experiente zagueiro Rafael Vaz, em linda finalização, anotaram para os donos da casa. Marco Antônio descontou para os paraenses.

Náutico sobe na tabela

Assim, o time pernambucano, comandado pelo técnico Mazola Junior, chega a sete pontos e passa a ocupar o nono lugar. Por outro lado, o Leão estaciona nos quatro somados, na 14ª colocação. Os quatro primeiros, aliás, sobem para a Segunda Divisão.