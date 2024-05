Mulheres estão, pela primeira vez, em arbitragem da Copa América

Dos 101 nomes anunciados para a competição nos Estados Unidos, oito são de mulheres Crédito: Jogada 10

Antes mesmo de começar, já se sabe que a Copa América deste ano terá um fato histórico. Isso porque, na última sexta-feira (24), foi divulgada a equipe de arbitragem que vai trabalhar no torneio e, pela primeira vez, haverão mulheres na escala da competição continental. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como resultado do torneio ser gerido, nesta edição, entre Conmebol e Concacaf, cada uma das confederações terá quatro representantes femininas entre árbitras, assistentes e responsáveis pela operação do VAR. Vindas do Brasil, por exemplo, estão Edina Alves e Neuza Inês Back.

Entre as outras nações que contaram com mulheres participando da arbitragem na Copa América, a presença mais notável é das norte-americanas. São elas a árbitra Tori Penso bem como as assistentes Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. Assim, completam a relação Tatiana Guzmán (Nicarágua), Mary Blanco (Colômbia) e Migdalia Rodríguez, da Venezuela. Em comunicado emitido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, se destacou o trabalho realizado nos últimos anos para desenvolver o envolvimento feminino em diferentes aspectos do esporte: “É um alto compromisso assumido pela Conmebol desde 2016, que aposta no desenvolvimento e na profissionalização de mais mulheres dentro e fora do campo de jogo, impulsionando um futebol com igualdade em diferentes torneios.”

Todos os integrantes do corpo de arbitragem tem apresentação programada nos Estados Unidos para o dia 12 de junho, na cidade de Dallas, estado do Texas. Dessa forma, eles passarão por uma semana inteira de preparação visando a competição que começa no dia 20 do próximo mês. Relembre a formatação dos grupos da Copa América Grupo A Argentina Peru Chile Canadá

Grupo B México Equador