Ituano x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

As duas equipes se encontram na parte de baixo da tabela e buscam a vitória para respirar na Série B, do Campeonato Brasileiro

Ituano e Ponte Preta duelam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela sétima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Galo de Itu precisa reagir rapidamente na competição. Afinal, a equipe venceu apenas um jogo na competição e amarga a lanterna com apenas três pontos somados. Contudo, a Macaca também não anda tão bem. O time de Campinas está na 14° posição, com seis pontos e está muito próximo da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Band, Premiere e do canal GOAT.

Como chega o Ituano

A derrota para o Mirassol afundou o Ituano ainda mais na lanterna da Série B, com apenas três pontos somados. Assim, o Galo precisa vencer desesperadamente esta para poder se aproximar de deixar a zona de rebaixamento do torneio. Aliás, para encarar a Ponte Preta, Alberto Valentim terá o retorno de Léo Oliveira, que esteve suspenso no confronto da última rodada. Sem desfalques por suspensão, o treinador espera para saber se Neto Berola poderá ter chances de voltar neste domingo, mas com Lipe Gadol, Pablo Diogo e Zé Carlos ainda fora.