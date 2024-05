Em jogo de despedidas, Milan empata com Salernitana

Milan abre 2 a 0, mas fica no 3 a 3 com lanterna do Italiano pela última rodada da competição Crédito: Jogada 10

Em partida marcada pelas despedidas do treinador Pioli e dos jogadores Giroud, Kjaer e Mirante (e talvez de alguns outros), o Milan empatou em casa em 3 a 3 com a Salernitana, neste sábado (25). Os gols foram marcados por Leão, Giroud e Calabria, enquanto Nwankwo (duas vezes) e Sambia anotaram para os visitantes, pela última rodada do Italiano. Com o resultado, o Milan termina a competição em segundo lugar, com 75 pontos, atrás da Inter de Milão (93, mas ainda joga na rodada). Dessa forma, a dupla de Milão vai para a Champions League de 2024/2025, assim como Juventus, Bologna e Atalanta. A Roma ainda tem chances de ir, mas precisa que a equipe de Bérgamo fique fora do G4. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já a Salernitana encerra a competição como último lugar, com apenas 17 pontos e duas vitórias. O Sassuolo também foi rebaixado, enquanto a última vaga ficará entre Empoli e Udinese. A equipe de Salerno e o Milan apenas cumpriam tabela nesta última rodada do Italiano, com as respectivas posições já definidas antes do fim de semana.

Confira a tabela do Campeonato Italiano Com menos de 30 minutos, o Milan já tinha aberto 2 a 0, com gols de Leão e Giroud. Ainda na primeira etapa, Theo Hernández teve um gol anulado. A Salernitana voltou melhor do intervalo e descontou com Nwankwo. Calabria recolocou o Milan em boa vantagem aos 32. Ainda assim, os visitantes buscaram o empate, com Sambia e em novo gol de Nwankwo. Saídas no Milan De todas as saídas, a que mais mexeu com o torcedor foi o de Giroud. O francês despede-se com gol, status de ídolo e um dos destaques do Scudetto de 2021/22. Ele marcou 49 gols e deu 20 assistências em 132 partidas. Aos 37 anos, agora ele vai defender o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.