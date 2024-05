Em adeus de Kross do Bernabéu, Real empata com o Betis

Real Madrid e Betis ficam no 0 a 0 neste sábado (25), em partida válida pela última rodada do Campeonato Espanhol. Alemão deve se aposentar

Em partida válida pela última rodada do Campeonato Espanhol/La Liga de 2023/2024, o campeão antecipado Real Madrid recebeu o Real Betis, mas não saiu do 0 a 0 no Santiago Bernábeu. Com o resultado, a equipe da capital encerra a competição com 95 pontos. Já o time de Sevilla encerra a temporada em sétimo, com 57 pontos, classificado para a Liga Conferência. O duelo ficou marcado por várias homenagens a Toni Kross, eleito o melhor da partida e que deve se aposentar.

Apesar do placar, a partida foi boa tecnicamente, com boas chances para os dois lados. O americano Johnny, filho de brasileiros e ex-Internacional, teve um gol anulado no primeiro tempo.

Este foi o último jogo do Real Madrid antes da final da Champions League contra o Borussia Dortmund, no próximo sábado (01), às 16h (horário de Brasília), em Londres. Já o Betis agora entra de férias e pensa na temporada 2024/2025.