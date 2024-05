Diego Pituca critica América-MG em derrota do Santos e ataca rival: ‘Brincalhão’

Praticamente não se falou de jogo após a derrota do Santos para o América-MG pela Série B. Capitão do Peixe, Diego Pituca criticou a atitude do Coelho no lance do primeiro gol, em que o goleiro João Paulo caiu com dores no gramado. Após a partida, o volante disse que Renato Marques não deveria ter marcado o gol, mas disse que agora não tem o que fazer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É difícil falar porque a gente viu que o goleiro machucou, e o Renato deveria jogar a bola para fora. Mas ele fez o gol. E depois de você vê o presidente do América falando o tanto de besteira ali… É complicado. Mas agora é ter paciência, não tem como voltar atrás. Vamos continuar trabalhando”, disse Diego Pituca.