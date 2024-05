Cruzeiro está de olho em Michael, do Al-Hilal

Atacante que já foi do Flamengo, Michael tem contrato até 2025 na Arábia, mas pode sair do clube antes do prazo

O Cruzeiro tem interesse na contratação do ponta esquerda Michael, que atualmente joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador matogrossense, de 28 anos, tem vínculo oficial até junho de 2025 com os árabes, mas pode deixar o clube antecipadamente. Isso abriria espaço para a contratação de mais um estrangeiro para o time que tem o português Jorge Jesus no comando.

Os organizadores do futebol saudita se mobilizaram para aumentar o número de estrangeiros que podem ser inscritos de oito para dez. Porém, a gerência do clube onde está Michael quer abrir espaços na lista atual de ocupantes para fazer investimentos ainda mais ousados na próxima janela de transferências.

Segundo a Rádio Itatiaia, a Raposa já fez uma sondagem, há duas semanas, em busca de Michael. Para isso, conta com o bom relacionamento com a diretoria do Al-Hilal, com a qual já fechou acordo pela permanência de Matheus Pereira no Cruzeiro.