Carille detona arbitragem após derrota: ‘O VAR só trabalha quando quer’

Em uma partida marcada por polêmicas, o Santos perdeu para o América-MG por 2 a 1, nesta sexta-feira (24). As equipes se enfrentaram no estádio Independência, pela sétima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Fábio Carille ficou bastante na bronca com a arbitragem do jogo. Wilton Pereira Sampaio era o responsável pelo apito no embate,

Afinal, além de não paralisar o jogo quando o goleiro João Paulo sentiu, no lance do primeiro gol do América-MG, Carille também se irritou na origem do segundo gol do Coelho, Para o treinador, o atacante Weslley Patati sofreu falta no início da jogada.