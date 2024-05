Calleri se recupera, mas ainda é dúvida para partida contra o Talleres

Atacante tem a expectativa de voltar no duelo pela Libertadores, mas São Paulo prega cautela. Lucas Moura também está em pauta no clube Crédito: Jogada 10

O São Paulo tem uma grande dúvida para o duelo contra o Talleres, na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no MorumBIS, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Isso porque o atacante Calleri está em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha direita. Existe uma expectativa que ele voltasse contra a equipe argentina, mas a comissão técnica não garante. Depois da partida contra o Águia de Marabá, que definiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil, o treinador Luis Zubeldía disse que ainda não pode cravar o retorno do centroavante.

“Calleri está bem. A ideia é que tenha duas ou três sessões de treinos antes do jogo contra o Talleres. O que não posso te dizer são os minutos, porque aí já será um trabalho de equipe entre o departamento médico, jogador e e comissão técnica”, disse o treinador. Sem Calleri, Zubeldía vem utilizando André Silva como centroavante do time titular. Contudo, após um início empolgante, o camisa 17 ainda não conseguiu aproveitar a sequência como titular. A partida contra o Talleres aparece com grande importância, já que uma vitória faz com que o São Paulo termine o Grupo B na primeira posição. Assim, o treinador quer seus melhores jogadores para o embate. Além de Calleri, Zubeldía tem dúvidas sobre Lucas Moura Aliás, Zubeldía também não sabe se terá Lucas Moura desde o início contra o Talleres. O treinador acredita que ainda é muito cedo para definir o time. Entretanto, o São Paulo prega cautela com o atacante, já que ele já sofreu três lesões na coxa esquerda desde que voltou ao clube.