Audax, Portuguesa e Nova Iguaçu empatam pela Série D do Brasileiro

Hernane Brocador marca para a Lusa nos acréscimos e garante o 1 a 1 contra o Audax, que segue sem vencer no ano; Laranja da Baixada segue no G4

Deu empate no duelo carioca entre Audax e Portuguesa neste sábado (25), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Hernane Brocador, aquele ex-Flamengo, marcou aos 51 minutos da etapa final após grande pressão da Lusa e garantiu o 1 a 1 no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

Vanderley abriu o placar no fim do primeiro tempo para o Audax, que segue seu calvário na temporada. Afinal, ainda não venceu em 2024. O jogo, aliás, teve duas expulsões: Ronaldo, pela Portuguesa, antes do intervalo, e Athyla, pelo Audax, na segunda etapa.

Com o resultado, a Lusa desperdiça a chance de ficar entre os quatro melhores do Grupo A6. Por outro lado, o Audax continua na lanterna com apenas um ponto em cinco jogos.