Vasco realiza Media Day com jogadores; Jair e Paulinho mandam recado

O Vasco realizou, nesta sexta-feira (24), no CT Moacyr Barbosa, o Media Day, evento em que jogadores e comissão ficam à disposição para fotos e vídeos para as mídias do clube, como artes de gols e escalações. E, entre outras postagens realizadas já nesta própria sexta, está um vídeo com a dupla Jair e Paulinho.

Os volantes, que se recuperam de grave lesão no joelho, aparecem juntos mandando recado à torcida do Vasco – veja o vídeo ao fim da matéria. A previsão é que a dupla volte a ficar à disposição somente nos meses finais do ano, aliás.

“”Fala, torcida vascaína! Tô aqui com o Paulinho. Dizer que a gente está com saudades de estar jogando, de estar vestindo a camisa do Vascão. Espero que a gente possa voltar o quanto antes, tá bom?”, disse Jair.