Vasco quita direitos de imagem atrasados dos jogadores

Pagamento estava pendente desde segunda-feira, mas Vasco se acerta com atletas após receber primeira parcela do novo patrocínio máster

O Vasco quitou nesta sexta-feira o pagamento de direitos de imagem dos jogadores, que estava atrasado desde a segunda-feira. Esta foi a primeira vez que o clube ficou devendo aos atletas desde que virou SAF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pagamento foi possível graças ao dinheiro da primeira parcela do patrocínio com a Betfair. A parceria com a casa de apostas, que começou no início de maio, renderá R$ 70 milhões por ano ao Vasco. O “Atenção Vascaínos” deu a informação primeiramente.