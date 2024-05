Técnico Josep Alcácer é demitido do comando da LDU

Com histórico de maior experiência como técnico do futebol feminino na Espanha, a Liga de Quito foi a segunda experiência como treinador de Alcácer no masculino. Antes, ele angariou experiências no papel de auxiliar em clubes como Castellón, Gijón, Elche, Getafe, Villarreal e Granada. Além dos citados, ele dirigiu o time do Alcorcón B.

Através de seus canais oficiais, a LDU comunicou a demissão do técnico espanhol Josep Alcácer. O profissional de 44 anos veio em reposição a saída do argentino Luis Zubeldía, hoje no comando do São Paulo.

Sob o comando da LDU, Josep Alcácer construiu retrospecto de 20 partidas com o aproveitamento de dez vitórias, três empates e sete derrotas. Nesse sentido, no Campeonato Equatoriano, o time tem campanha regular após 13 rodadas disputadas onde, com 26 pontos, está na quarta posição. A distância para o líder, Independiente del Valle, é de somente três pontos. Entretanto, quando o assunto são os compromissos continentais, a situação muda de figura drasticamente.

Na Recopa, após vencer como mandante o Fluminense, por 1 a 0, a Liga foi derrotada no Maracanã e ficou com o vice-campeonato. Na Libertadores, passadas seis rodadas, os equatorianos estão na lanterna do D, com quatro pontos, e não tem mais chances matemáticas de avançar para as oitavas de final. Com isso, o duelo da rodada derradeira, contra o Universitario, vale vaga na sequência da Sul-Americana, torneio onde é a campeã vigente.

Curiosamente, os resultados fora do país aconteceram sem a presença de Alcácer no banco de reservas. Como o profissional espanhol não possuía uma licença aceita pela Conmebol, o assistente Adrián Gabbarini fazia o papel de figura principal à beira do gramado.