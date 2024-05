Stefano Pioli deixa o Milan após cinco temporadas

O Milan anunciou, nesta sexta-feira (24), a saída do técnico Stefano Pioli ao fim da temporada. O treinador se despede do clube no jogo contra a Salernitana, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Italiano. O treinador ficou no Rossonero por cinco anos.

Em comunicado oficial, o clube italiano agradeceu aos serviços prestados pelo treinador ao longo das temporadas.