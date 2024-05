Recuperado, Gabriel Pires volta a atuar pelo Fluminense após três meses

Depois de três meses longe dos gramados, o meio-campista Gabriel Pires voltou a atuar com a camisa do Fluminense. Foi diante do Sampaio Corrêa, no jogo de volta da terceira da Copa do Brasil, na última quarta-feira (22), no Maracanã. Assim, ao bater o adversário por 2 a 0, o Tricolor assegurou a vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil.

O volante tinha atuado em apenas duas partidas, com uma média de 58 minutos em campo. Na vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, foram 78 minutos, enquanto no triunfo por 2 a 0 sobre o Madureira, foram 45, ambos pelo Carioca.