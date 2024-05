Pulgar e Vargas são convocados para amistoso do Chile; Medel e Vidal fora

O técnico Ricardo Gareca anunciou nesta sexta-feira (24) os convocados do Chile para o amistoso contra o Paraguai, no dia 11 de junho. A partida serve como preparação para a disputa da Copa América. Na lista, estão Erick Pulgar, do Flamengo, e Eduardo Vargas, do Atlético-MG. No entanto, dois jogadores experientes e que costumam figurar na seleção ficaram fora: Gary Medel, do Vasco, e Arturo Vidal, do Colo Colo. Além deles, Pablo Galdames, também do Cruz-Maltino, não foi lembrado.

Pulgar não atua pelo Flamengo desde o dia 28 de abril, na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele está em fase final de recuperação de lesão e perto de voltar a jogar pelo Rubro-Negro. Dessa maneira, deve ser relacionado para encarar o Millonarios na próxima terça-feira (28), às 21h (de Brasília), pela Libertadores.

Por outro lado, chamou a atenção as ausências de Medel e Vidal. Logo, Ricardo Gareca foi perguntado em entrevista coletiva se a dupla estaria fora da disputa da Copa América.