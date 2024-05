Palmeiras chega a R$1 bilhão em vendas apenas com crias da Academia

Com venda de Estêvão para o Chelsea, Verdão chega a valor bilionário apenas com venda de joias desde 2021

É fato que as categorias de base do Palmeiras tornaram-se crucial no clube nos últimos anos. Afinal, o Verdão conquistou nove títulos desde que Abel Ferreira foi contratado, sempre tendo um jovem atleta como protagonista. Contudo, as promessas também se tornaram positivas para os cofres do Verdão.

Com a venda encaminhada de Estêvão para o Chelsea, o Palmeiras vai chegar a R$1 bilhão em vendas apenas com crias da base desde 2021. Ao todo, sete jogadores que subiram dos juniores já se destacaram pelo Verdão e já vêm atuando ou vão atuar em um futuro próximo no exterior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Casos de Artur, Danilo, Gabriel Verón, Giovani e Kevin, que estão ou já passaram pela Europa, além de Endrick e Estêvão, que vão deixar o Palmeiras assim que completarem 18 anos. Somando a venda de todos estes atletas, o Verdão lucrou R$ 1,08 bilhão.