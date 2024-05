Nahitan Nández vai para a Arábia Saudita e frustra Boca Juniors

Após o fim de seu vínculo junto ao Cagliari (Itália), Nández ficou livre no mercado e aceitou a proposta para defender o Al-Qadisiyah, clube que disputou e conquistou o título da segunda divisão da Arábia Saudita em 2023/2024. O acordo entre as partes tem duração fixada até junho de 2027.

O meio-campista uruguaio Nahitan Nández, aos 28 anos de idade, está de clube novo. Entretanto, para a tristeza de fãs e simpatizantes do Boca Juniors , o destino do jogador charrúa não é o clube de Buenos Aires, mas sim o mundo árabe.

Outro clube que surgia com força nas especulações era o Boca Juniors. Em muito, fruto da passagem importante que foi construída entre 2017 e 2020 após formação e profissionalização no Peñarol. Não por acaso, em entrevista para o canal do YouTube La Cocina de Kesman, o atleta deixou claro o desejo de voltar aos clubes onde fez sucesso na América do Sul.

Números na Itália

Desse modo, ao menos temporariamente, chega ao fim a trajetória de Nahitan Nández no futebol italiano onde só atuou pelo Cagliari. Por conta de sua notória identificação, ele esteve no rebaixamento para a segunda divisão nacional, mas participou do processo tanto de retorno como de manutenção na elite do Calcio. Ao todo, foram 165 jogos no clube da Sardenha onde fez seis gols e deu 18 assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.