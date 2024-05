Maior artilheiro da França anuncia aposentadoria da seleção após Eurocopa

Maior artilheiro da França e campeão da Copa do Mundo de 2018, o atacante Olivier Giroud anunciou que vai se aposentar da seleção francesa após a Eurocopa 2024, que será disputada na Alemanha, com início no próximo dia 14 de junho. Durante entrevista concedida ao jornal francês ‘L’Equipe’, o jogador afirmou que a sua decisão em se afastar da equipe principal do país está relacionada à sua ida para os Estados Unidos e também à idade avançada.

Olivier Giroud tem 57 gols com a camisa da seleção francesa e aparece como maior artilheiro da bicampeã Mundial. Além disso, o centroavante é o terceiro jogador que mais entrou em campo pela França. Ele tem 131 jogos no currículo e fica atrás apenas do goleiro Lloris, com 145 jogos, e do ex-zagueiro Thuram, com 142 partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.