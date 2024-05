Lautaro Martínez recebe prêmio de melhor jogador do Italiano

Além de jogador mais valioso, argentino conquistou o título com a Inter de Milão e vai encerrar a temporada como artilheiro do Calcio

Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão, recebeu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Italiano 2023/24. Dessa maneira, o argentino, além de campeão, será o artilheiro do Calcio, com 24 gols, e jogador mais valioso da competição. Embora a competição encerre neste final de semana, o atacante tem oito gols a mais que o segundo na lista. Ou seja, a tendência é que Lautaro seja o grande goleador da Serie A.

Dessa maneira, o campeão do Mundo com a seleção da Argentina em 2022 sucede a Kvaratskhelia, do Napoli, que conquistou o prêmio de melhor jogador do Italiano na última temporada.

Além disso, a Federação Italiana distribuiu outros prêmios nesta sexta-feira. No entanto, como já era esperado, a campeã Inter de Milão dominou as nomeações.