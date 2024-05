Italiano: Bologna perde para Genoa na despedida de Thiago Motta

Na última rodada do Campeonato Italiano, o Bologna perdeu para o Genoa por 2 a 0, nesta sexta-feira (24), fora de casa, na partida que marcou a despedida de Thiago Motta no comando da equipe. O treinador fez uma campanha história no clube e confirmou a classificação inédita para a próxima fase de grupos da Champions. Dessa maneira, o ítalo-brasileiro está a caminho da Juventus.

No entanto, a derrota nesta sexta-feira pode custar uma posição para o Bologna. Com o resultado, o clube segue com 68 pontos, na quarta posição, mas pode ser ultrapassado pela Atalanta, quinta colocada com 66. O clube de Bérgamo, que chegou ao título mais importante de sua história ao vencer a Liga Europa, tem duas partidas a menos que o Bologna e pode encerrar o Italiano em quarto lugar.

Por outro lado, o Genoa, que apenas cumpria tabela nesta reta final de temporada, se despede do Campeonato Italiano 2023/24 na 11ª posição, com 49 pontos.