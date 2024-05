Irregularidade ofensiva expõe fragilidade do Palmeiras

Na noite da última quinta-feira (23), o Palmeiras empatou sem gols com o Botafogo-SP e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. A classificação foi confirmada graças ao triunfo na ida, onde o Verdão levou a melhor por 2 a 1, com direito a gol no último minuto.

Apesar de o empate sem gols ter beneficiado o time de Abel Ferreira, a fragilidade do ataque tem sido uma rotina amarga para o Verdão. Dos últimos dez jogos disputados, em cinco o Palmeiras não balançou a rede. Ou seja, em 50% o time não conseguiu ferir o adversário.