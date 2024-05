Gabigol, do Flamengo, será julgado na Suíça no dia 7 de junho

Atacante irá à Corte Arbitral do Esporte, última instância possível para provar inocência. Defesa de Gabigol tem otimismo por desfecho positivo Crédito: Jogada 10

O julgamento do atacante Gabigol em caso de tentativa de fraude em exame antidoping acontecerá no dia 7 de junho. Punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), o jogador do Flamengo apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que julgará o mérito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A audiência acontecerá em Lausanne, na Suíça, na sede do CAS. Gabigol estará presencialmente no julgamento, mas não desfalcará o Flamengo em nenhum jogo. O Rubro-Negro encara o Vasco no dia 2 e depois joga com o Grêmio no dia 13. A expectativa é de que o agora camisa 99 esteja presente em ambas as partidas. No caso da segunda, porém, apenas se conseguir a liberação. O jornalista Venê Casagrande informou inicialmente.

Suspenso no dia 25 de março deste ano, Gabigol passou a cumprir pena por um episódio de 8 de abril de 2023. Na ocasião, representantes da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) foram ao Ninho do Urubu para um exame surpresa, e o atacante se desentendeu com as autoridades. Inicialmente, a pena do atleta era de dois anos, até abril de 2025. Gabigol, contudo, conseguiu um efeito suspensivo no dia 30 de abril e ficou liberado para jogar. O julgamento agora definirá se o atleta conseguirá ser absolvido ou não. Ao todo, são quatro cenários possíveis: absolvição, diminuição da pena, manutenção da pena e aumento da pena (para quatro anos, até 2027). Confiança da defesa A defesa de Gabigol tem otimismo pela absolvição do atacante. No julgamento que puniu o atleta por dois anos, a votação foi apertada, com cinco votos a favor da suspensão e quatro contrários. Este cenário, aliás, animou os advogados do atleta, que conseguiram o efeito suspensivo no CAS por unanimidade, por três votos a zero.