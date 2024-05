Fluminense inicia check-ins de ingressos para duelo com o Juventude

Tricolor mede forças com equipe gaúcha no dia primeiro de junho, às 18h30, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Fluminense abriu, nesta sexta-feira (24), os check-ins de sócios para o jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o confronto acontece no dia primeiro de junho, às 18h30, no Maracanã, pela 7ª rodada, no retorno da competição após o adiamento em virtude das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Além disso, a venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início na próxima terça-feira (28), enquanto a comercialização nas bilheterias começa na quinta (30).

O Tricolor já garantiu a vaga na próxima fase da Libertadores após o triunfo por 2 a 1 sobre o Cerro Porteño, no Maracanã. Mesmo assim, a equipe quer encerrar a primeira fase de forma invicta e aumentar a sequência sem derrotas no torneio continental, que atualmente é de 13 partidas. O time encara o Alianza Lima-PER na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os comandados de Fernando Diniz também asseguraram a vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil. O time bate o Sampaio Corrêa na quarta-feira (22), no Rio de Janeiro. Por fim, o foco no Brasileirão é deixar a zona de rebaixamento e engatar uma sequência de vitórias na competição. Confira as informações sobre os ingressos A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 24/05 (sexta), às 10h

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – 25/05 (sábado), às 10h

3 – Arquiba Raiz – 26/05 (domingo), às 10h

4 – Guerreiro – 27/05 (segunda), às 10h Vendas em fluminense.futebolcard.com



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 28/05 (terça), às 10h

– Vendas para não-sócios em fluminense.futebolcard.com

– Vendas para torcida visitante em futebolcard.com Encerramento das vendas pela internet: 01/06 (sábado), às 17h30 COMPRA DE INGRESSOS: Será OBRIGATÓRIO apresentar o CPF na compra do ingresso de qualquer tipo (inteira, meia ou gratuidade). O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. O PAGAMENTO DE INGRESSOS NOS PONTOS DE VENDA SÓ PODERÁ SER FEITO EM DINHEIRO.

– Torcida visitante: torcedores estrangeiros deverão inserir o número do passaporte ou DNI IMPORTANTE: Uma vez entregue, o ingresso passa a ser de total responsabilidade do torcedor, não cabendo ao clube qualquer tipo de ressarcimento em caso de qualquer incidente ou perda. VALORES SUL

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 25

3 – Arquiba Raiz – R$ 50

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 60

5 – Guerreiro – R$ 80

6 – Leste Raiz – R$ 100

7 – Inteira – R$ 100

8 – Meia-entrada – R$ 50



LESTE INFERIOR

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 17,50

3 – Guerreiro Toda Terra – R$ 42

4 – Guerreiro – R$ 56

5 – Inteira – R$ 70

6 – Meia-entrada – R$ 35