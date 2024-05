Erick brinca após assistência de Ferraresi em vitória do São Paulo: ‘Vou pagar o jantar’

Tricolor vence o Águia de Marabá com autoridade e vai às oitavas da Copa do Brasil. Erick faz gol com passe de Ferraresi e diz: 'Ele é atacante'

Melhor em campo na vitória do São Paulo sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, Erick brincou com a fase do zagueiro Ferraresi. O defensor deu assistência para o atacante balançar as redes e recebeu elogios. O camisa 33 também disse que o Tricolor está bem, mas que precisa seguir no caminho para buscar o bicampeonato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Acho que ele é atacante, não é zagueiro (risos). Outro dia contra o Vitória ele fez um gol. Mas estou feliz com o gol e com o resultado. A gente tem que aproveitar as chances que temos, temos que representar bem essa camisa. Vamos entrar concentrados para defender o título”, disse Erick, que encerrou dizendo que “pagará o jantar” para Ferraresi.