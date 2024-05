Endrick se torna embaixador de marca brasileira

Atacante do Palmeiras Endrick tornou-se uma celebridade do mundo do futebol e fora dele ainda muito jovem. O jogador, de 17 anos, tem os holofotes pelo seu potencial e talento já apresentados nos gramados. Assim, muitas empresas monitoram o atleta em busca de firmar acordos.

Neste cenário, Endrick virou embaixador da Natura, umas das principais companhias de cosméticos no Brasil. Assim, a parceria do atacante com a instituição terá foco em linha de perfumes e produtos masculinos. A divulgação do acordo ocorreu nesta sexta-feira (24).