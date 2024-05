Corinthians vê problema em contrato e corre para renovar com Carlos Miguel

Goleiro tem contrato com o Timão até 2025 e, no ano que vem, terá sua multa rescisória reduzida drasticamente. Clube quer estender vínculo

A partir de janeiro de 2025, a multa rescisória do goleiro para clubes do exterior será reduzida drasticamente. Por conta disso, o Corinthians corre para estender o vínculo com o arqueiro e aumentar este valor.

Após 12 anos, o Corinthians tem um novo titular embaixo do gol. Carlos Miguel desbancou o ídolo Cássio e assumiu a meta alvinegra nos últimos jogos. Contudo, o Timão ligou o alerta por um detalhe em seu contrato que pode prejudicar o clube nos próximos meses: sua baixa multa rescisória.

“Carlos Miguel tinha um contrato que a multa até dezembro era 50 milhões de euros. Em janeiro, se torna 4 milhões de euros. Nunca vi isso. Já chamamos empresário, Carlos quer ter sequência, conversei com ele. Certeza que não teremos problema. Que ele siga a carreira, até se aposentar no Corinthians”, disse Augusto Melo, presidente do clube.

O goleiro chegou em 2021 após deixar o Internacional e havia renovado contrato com o Corinthians em 2023, quando ganhou aumento salarial. Contudo, seus vencimentos não são compatíveis com o de um titular absoluto da equipe. Assim, o Timão tenta não só se defender de um possível assédio do exterior, mas também de valorizar seu atleta.

Carlos Miguel assume meta do Corinthians

Há alguns meses atrás, Carlos Miguel chegou a receber sondagens para sair, mas reafirmou o desejo de permanecer no Timão e brigar por posição. Agora titular absoluto da equipe, o goleiro quer manter uma sequência para mostrar que o Alvinegro acertou em confiar em seu potencial.