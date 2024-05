Comentarista, sobre nova SAF do Cruzeiro: ‘Recupera fragmentos vencedores’

Cruzeiro tem Alexandre Mattos como homem forte do futebol, Edu Dracena nos bastidores e, agora, Adilson Batista, nomes de épocas vencedoras

O Cruzeiro já mandou um recado para o mercado do futebol: vai voltar a ser gigante. Afinal, após anos apagados, com contratações abaixo do esperado na gestão Ronaldo Fenômeno, agora, com Pedro Lourenço, a situação pode ser diferente.

A Raposa já anunciou o goleiro Cássio como novo reforço. A movimentação mostra a ousadia do time celeste no mercado da bola, afinal, tirou um dos grandes ídolos do time paulista e vai pagar um salário alto pelo jogador.