CBF altera dia e horário de quatro jogos da oitava rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou dia e horário de quatro partidas da oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Após confirmar a volta da competição na última terça-feira em virtude das chuvas no Sul, o principal torneio do país retorna no dia 1º de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os jogos que sofreram alterações são: Atlético-GO x Corinthians, Juventude x Vitória, Botafogo x Fluminense e Red Bull Bragantino x Atlético-MG. A mudança, afinal, aconteceu por um pedido da Globo, detentora de direitos de transmissão do Brasileirão.