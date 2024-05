Barcelona encaminha acerto com substituto do técnico Xavi Hernández

O Barcelona definiu o nome do substituto de Xavi Hernández, demitido nesta sexta-feira (24). Trata-se do técnico Hansi Flick, ex-Bayern de Munique e da seleção da Alemanha. Ele assinou contrato até junho de 2026 e deve ser oficializado na próxima segunda, de acordo com a imprensa espanhola.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em reunião no CT, nesta sexta-feira (24), o presidente do clube catalão, Joan Laporta, comunicou a demissão do técnico da equipe. Segundo o jornal “Sport”, o alemão vai receber um salário 15% menor do que o espanhol teria na próxima temporada.