Barcelona anuncia demissão do técnico Xavi

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, decidiu demitir Xavi Hernández. Assim, mesmo com o técnico, de 44 anos, tendo optado por seguir no cargo até junho de 2025, o mandatário decidiu trocar o comando. A tendência é que o alemão Hansi Flick, ex-Bayern de Munique e seleção da Alemanha, assuma o cargo já na próxima semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou nesta tarde a Xavi Hernández que não continuará como técnico do time principal na temporada 2024/25. O Barcelona agradece a Xavi pelo seu trabalho como treinador, que se soma a uma carreira inigualável como jogador e capitão da equipe, e lhe deseja toda a sorte do mundo “, diz o comunicado do clube, depois de diversos jornais da Espanha terem noticiado a decisão.