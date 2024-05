Abel vê jogo perigoso contra o Botafogo-SP, mas valoriza classificação

Treinador lamenta falta de eficiência do ataque do Palmeiras, mas comemora vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

“Meus jogadores sabem quando é preciso ganhar com terno de gala e perfume. Às vezes temos de ter o perfume do suor e foi assim hoje”. Assim que Abel Ferreira definiu o empate sem gols contra o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (23), em Ribeirão Preto, pela Copa do Brasil. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas conseguiu assegurar a vaga para as oitavas de final da competição. Para efeito de comparação, o Verdão finalizou oito vezes, o mesmo número do Botafogo-SP. Apesar da baixa produção ofensiva, Abel não viu um jogo difícil, mas, sim, um jogo perigoso para o Palmeiras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Não foi um jogo difícil, mas foi um jogo perigoso. É uma equipe bem organizada, que esperou por um erro, um momento. No primeiro lance tivemos uma oportunidade, tivemos o jogo controlado, aproveitamos alguma desorganização do nosso adversário. Lembro do Estêvão e Endrick no 2 x 1 e poderíamos definir melhor por um gol para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Meus jogadores estão de parabéns por passar à fase seguinte”, disse Abel Ferreira.