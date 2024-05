Veja as opções de Álvaro Pacheco na zaga se Medel sair do Vasco

Dessa forma, Álvaro Pacheco, novo técnico da equipe carioca, pode perder opções na zaga quando a janela abrir, em 10 de julho. A decisão pela permanência ou não do zagueiro, aliás, pode ficar por conta do treinador, que começa os trabalhos nesta sexta (24). O Jogada10 traz, então, como fica a profundidade na zaga vascaína.

A zaga do Vasco pode sofrer uma perda, já que, afinal, Gary Medel pediu para sair do clube na próxima janela de transferências. O capitão do Cruz-Maltino pode, inclusive, voltar para o Boca Juniors (ARG).

Veja as opções

Além de Medel, existem outros quatro zagueiros atualmente no elenco do Gigante da Colina: Léo, Maicon, João Victor, Rojas e Victão. Os dois primeiros costumam se ater ao centro da defesa, atuando como legítimos zagueiros (apesar de Léo também fazer a lateral-esquerda, se necessário). João Victor e Rojas, por sua vez, também jogam na lateral-direita. Victão, de 20 anos, é da equipe sub-20, mas fez duas partidas no ano e poderia vir a ser utilizado no miolo de zaga.

Léo e Maicon formaram a dupla de zaga titular nas últimas três partidas, com João Victor atuando na lateral em duas delas. Já Rojas foi lembrado no duelo de ida contra o Fortaleza, dia 1º de maio, quando o Vasco jogou com formação com três zagueiros.

Assim, Medel já não vai a campo desde a derrota por 4 a 0 contra o Criciúma, no jogo que marcou a saída de Ramón Díaz do comando do Vasco. Substituído no intervalo, o chileno deixou São Januário com a partida em andamento.