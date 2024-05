Vasco estuda modelo de negócio para repatriar Coutinho

No momento, o Vasco aguarda o desenrolar da negociação com o Aston Villa para acertar com o meia. Vale lembrar que ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e está emprestado ao Al-Duhail, do Catar, até o meio deste ano.

Um dos cenários seria Coutinho rescindir com o Aston Villa e vir de graça para o clube carioca. Por outro lado, também existe possibilidade de um empréstimo com opção ou obrigação de compra ao fim do vínculo. Em meio ao debate sobre o possível acordo, o jogador tem consultado imóveis no Rio de Janeiro.

Sonho cada vez mais próximo

O cria da Colina mostrou que já está de olho nos craques cruz-maltinos e passou a seguir o francês Payet e o argentino Vegetti. Caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferência internacional.