Tite detalha conversa com Gabigol e pontua: ‘A recuperação é no trabalho’

O técnico Tite, após a vitória contra o Amazonas, falou pela primeira vez do problema de extracampo de Gabigol, que apareceu com camisa do Corinthians em foto vazada. O treinador detalhou a conversa que o atacante teve com o grupo, e enalteceu a importância do jogador ao elenco.

“Teve comigo, teve com o grupo todo (conversa). Ele externou o sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, o que foi. E só tem um caminho, a recuperação é no trabalho, no dia a dia, nas oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca. Todos são importantes, o Gabi é importante”, disse Tite.