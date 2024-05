Presidente do Fluminense não descarta vendas na próxima janela de transferências

Após anunciar renovação de Diniz, Mário Bittencourt explica que podem haver saídas no meio do ano para equilibrar as contas

“A gente ano passado fez uma escolha e escolhas têm consequenciais, ano passado conseguimos fazer essa escolha e você imagina que não é estar sentado nessa cadeira aqui. Em 2022 nós precisamos fazer uma venda para fechar o ano. Eu fui muito criticado por ter feito essa venda. Mas foi essa venda que fez que a gente fez com que a gente mantivesse todos os salários em dia, que a gente conseguisse chegar em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e classificar para a fase de grupos da Libertadores que a gente acabou ganhando. No ano passado eu fiz o inverso”, disse.

Na coletiva em que anunciou a renovação de Fernando Diniz até o fim de 2025, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou sobre a próxima janela de transferência, que abre no dia 10 de julho. Segundo o mandatário, para a manutenção das contas equilibradas, o clube pode fazer uma ou duas vendas no meio da temporada.

Saúde financeira

O mandatário explicou que se não houver qualquer evento financeiro além do que já está programado no clube, vendas serão inevitáveis. Dois dos jogadores do Fluminense que chamam mais a atenção do futebol europeu são André e Jhon Arias. Ambos constantemente convocados por suas respectivas seleções nos últimos meses e pilares da equipe.

“Naquele momento, havia possibilidade e eu não escondo de ninguém que esse ano, se não acontecer nenhum evento extra financeiro do clube, a gente obviamente vai ter que fazer uma venda, uma ou duas vendas, no meio do ano, para que a gente possa manter as contas do clube equilibradas. Eu repito muito isso nas entrevistas, porque o clube mudou de prateleira, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista desportivo”, explicou.

“Mas as agouras ainda são muitas, porque a dívida deixada do passado é muito grande a gente vai, obviamente, esse bom trabalho que a gente vem fazendo nos dois campos, vai nos gerar, certamente, no futuro. Eu espero que seja próximo a chegada de um aporte financeiro, de um investimento, para que a gente possa definitivamente equilibrar e zerar a pedra. Mas, por enquanto, a gente precisa fazer as vendas”, frisou.