Palmeiras se acerta com o Chelsea pela venda de Estêvão

O Palmeiras encaminhou a venda do meia-atacante Estêvão, para o Chelsea. Nos últimos dias, os dois clubes chegaram a um acordo as cláusulas do negócio e agora discutem apenas os últimos termos para assinar o contrato. Assim, a tendência é que a joia do Verdão de 17 anos seja jogador dos Blues.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As divergências entre as duas equipes era referente a cláusulas de bônus. O Palmeiras aceitou receber uma fatia menor no último ano de Estêvão no clube. Mas terá uma parte maior a depender do que o jogador desempenhar já no clube inglês. Sobre valores, o Verdão vai vender o jogador por R$350 milhões, sendo que 70% ficará com o Alviverde e os outros 30% com o próprio atleta.