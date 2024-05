Palmeiras mantém mistério sobre pronunciamento de Abel Ferreira

Nesta quinta-feira (23), o Palmeiras encara o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida, o Verdão precisa apenas do empate para avançar na competição nacional. Porém, a grande expectativa é a coletiva do técnico Abel Ferreira, envolvido em polêmica com o Al Saad, do Qatar.

Durante o período sem jogos, a notícia que o treinador havia assinado um pré-contrato com o time do exterior caiu como uma bomba para os torcedores. De acordo com as informações do repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Sports, o treinador assinou com o Al Saad para assumir o time em dezembro. Mas após reuniões com o Palmeiras e conversas com a família, optou por ficar no Brasil.