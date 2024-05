Oswaldo de Oliveira perde ação na Justiça contra o Fluminense

Treinador cobrava quase R$ 2 milhões por demissão em 2019, mas TST dá razão ao Tricolor. Oswaldo brigou com Ganso e ofendeu torcida à época

Oswaldo alegava danos morais, dispensa imotivada, verbas rescisórias, dentre outros itens pela saída. Na ocasião, o treinador se envolveu em discussão com o meia Paulo Henrique Ganso. Com a vitória nos tribunais, o Fluminense não terá de indenizar o treinador. O “ge” deu a informação.

O técnico Oswaldo de Oliveira perdeu uma ação na Justiça contra o Fluminense . O treinador cobrava R$ 1.876.602,30 do Tricolor pela demissão em sua passagem em Laranjeiras em 2019, mas o Tribunal Superior do Trabalho (TST) deu razão ao clube carioca.

Durante um empate com o Santos em setembro de 2019, Oswaldo de Oliveira substituiu Ganso no decorrer da partida, mas o camisa 10 não gostou. O meia chamou o treinador de “burro pra c…”, que rebateu com gritos de “vagabundo”. Os dois tiveram de ser contidos.

Após a partida, muito vaiado, Oswaldo ofendeu torcedores, o que pesou na sua demissão. O Fluminense alegou que os gestos obscenos pesaram na saída do comandante. O treinador, contudo, afirmou que teve a família ameaçada.

O processo de Oswaldo de Oliveira contra o Fluminense corre desde 2020. Inicialmente ele perdeu no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), mas recorreu ao TST, que também deu ganho de causa ao Tricolor.