Neymar chama atenção com postagem no Instagram

Neymar segue em recuperação após lesão no joelho esquerdo, e expectativa de retorno é após setembro

O craque brasileiro Neymar segue em recuperação, após grave lesão no joelho esquerdo. A tendência é que ele retorne ao futebol após setembro. No entanto, ele segue com intensa rotina de treinamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aliás, no ritmo que está, o jogador resolveu usar o Instagram para mostrar sua rotina de trabalhos e evoluções para retornar ao futebol. Nesta quinta-feira (23), afinal, ele postou uma imagem fazendo trabalho de academia.